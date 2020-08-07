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07.08.2020  12:31   

У приватному секторі Немишлі привели до ладу вулиці (ФОТО)

Прибирання на території приватного сектора по вул. Васнєцова і вул. Дизельній провели комунальники у Немишлянському районі.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в райадміністрації, під час робіт у липні було викошено близько 115 тис. кв. м трави біля будинків і доріг приватного сектора. Також у рамках благоустрою території на прохання жителів району було знесено 21 аварійне дерево і ще 17 - кроновано.

Загалом з початку літа комунальники провели санітарну обрізку близько 400 дерев.

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустройство, кронирование, харьков
 
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