У приватному секторі Немишлі привели до ладу вулиці (ФОТО)

Прибирання на території приватного сектора по вул. Васнєцова і вул. Дизельній провели комунальники у Немишлянському районі.
Як повідомили в райадміністрації, під час робіт у липні було викошено близько 115 тис. кв. м трави біля будинків і доріг приватного сектора. Також у рамках благоустрою території на прохання жителів району було знесено 21 аварійне дерево і ще 17 - кроновано.
Загалом з початку літа комунальники провели санітарну обрізку близько 400 дерев.
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