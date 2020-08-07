07.08.2020 12:31

У приватному секторі Немишлі привели до ладу вулиці (ФОТО)

Прибирання на території приватного сектора по вул. Васнєцова і вул. Дизельній провели комунальники у Немишлянському районі.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в райадміністрації, під час робіт у липні було викошено близько 115 тис. кв. м трави біля будинків і доріг приватного сектора. Також у рамках благоустрою території на прохання жителів району було знесено 21 аварійне дерево і ще 17 - кроновано.

Загалом з початку літа комунальники провели санітарну обрізку близько 400 дерев.