Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
05.08.2020  14:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35-а, ул. Дружбы Народов, 261, ул. Гоголя, 9-б, ул. Челюскинцев, 55, пр. Победы, 70, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Академика Павлова, 46, ул. Базарная, 1, пер. Рыбасовский, 13, ул. Кузнечная, 25, ул. Плехановская, 63, пр. Победы, 65-б, пр. Людвига Свободы, 34, ул. Есенина/ул. Тобольская, ул. Ахсарова, 13, пр. Победы, 74-г, ул. 23 Августа, 59.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 августа. Список адресов 04.08 ЖКХ Часть Алексеевки в среду будет без воды: список адресов 04.08 ЖКХ Отключение воды и проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 