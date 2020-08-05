05.08.2020 14:31

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35-а, ул. Дружбы Народов, 261, ул. Гоголя, 9-б, ул. Челюскинцев, 55, пр. Победы, 70, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Академика Павлова, 46, ул. Базарная, 1, пер. Рыбасовский, 13, ул. Кузнечная, 25, ул. Плехановская, 63, пр. Победы, 65-б, пр. Людвига Свободы, 34, ул. Есенина/ул. Тобольская, ул. Ахсарова, 13, пр. Победы, 74-г, ул. 23 Августа, 59.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.