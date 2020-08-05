В пригородах Харькова на 3 дня отключат газ потребителям

АО «ХАРЬКОВГАЗ» выполнитит регламентные работы в Волчанске и Сахновщине
АО «Харьковгаз», согласно разработанному и утвержденному плану по подготовке
сетей к работе в осенне-зимний период 2020-2021р.р, в период с 10.08.2020р. по 13.08.2020р.
проведет регламентные и планово-технические работы по обслуживанию внутридомовых
газопроводов и приборов потребителей природного газа с целью их дальнейшей безаварийной эксплуатации.
В связи с этим будет временно приостановлена доставка газа в г. Волчанск по:
Плановое отключение газа состоится 10.08.2020 г..
Начало восстановления газоснабжения планируется с 13.08.2020 г..
Ранее сообщалось, что АО «Харьковгаз», в рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021р.р, в период с 10.08.2020 по 21.08.2020 проведет регламентные работы на газораспределительной системе, а именно: техническое обследование, обслуживание газопроводов высокого и низкого давления и регулирующего оборудования.
В связи с этим будет временно приостановлена доставка газа в п.г.т. Сахновщина по:
Пуск газа будет выполнен после проведения регламентных работ на распределительных сетях и на объектах потребителей в полном объеме.
Плановое отключение газа состоится 10.08.2020 г.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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