05.08.2020 13:29

В пригородах Харькова на 3 дня отключат газ потребителям

АО «ХАРЬКОВГАЗ» выполнитит регламентные работы в Волчанске и Сахновщине



://kh.104.ua

АО «Харьковгаз», согласно разработанному и утвержденному плану по подготовке

сетей к работе в осенне-зимний период 2020-2021р.р, в период с 10.08.2020р. по 13.08.2020р.

проведет регламентные и планово-технические работы по обслуживанию внутридомовых

газопроводов и приборов потребителей природного газа с целью их дальнейшей безаварийной эксплуатации.

В связи с этим будет временно приостановлена ​​доставка газа в г. Волчанск по:

ул. Хозяйственная (д. № 1,1-а, 3,5,7,7-а, 9,11,13,15,17,

ул. Станичная.

Плановое отключение газа состоится 10.08.2020 г..

Начало восстановления газоснабжения планируется с 13.08.2020 г..

Ранее сообщалось, что АО «Харьковгаз», в рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021р.р, в период с 10.08.2020 по 21.08.2020 проведет регламентные работы на газораспределительной системе, а именно: техническое обследование, обслуживание газопроводов высокого и низкого давления и регулирующего оборудования.

В связи с этим будет временно приостановлена ​​доставка газа в п.г.т. Сахновщина по:

ул. Панаса Мирного,

ул. Заозерная,

ул. А. Довженко.

Пуск газа будет выполнен после проведения регламентных работ на распределительных сетях и на объектах потребителей в полном объеме.

Плановое отключение газа состоится 10.08.2020 г.