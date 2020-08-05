05.08.2020 11:33

По какой цене заплатят за газ, потребленный в августе, жители Харькова и области

Стоимость голубого топлива для населения увеличилась, в среднем, на 10%, но для потребителей с августа будет открыта возможность приобрести резерв газа на зиму по летней цене.



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В августе один кубический метр голубого топлива обойдется жителям Украины, в том числе Харьковской области, в 3,24 грн. Таким образом, за каждый кубический метр газа людям придется платить на 27 копеек больше, чем месяцем ранее.

«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный", на который все абоненты переведены автоматически», - подчеркнули в газораспределительной компании.

В июле розничная цена газа для населения составляла 2,97 грн/ за кубометр, а вот в июне - 2,78 грн. за кубометр, в мае - 2,95 грн. за кубометр.

С 1 июля увеличился тариф на распределение газа. Так, теперь за каждый доставленный до квартиры или дома кубометр голубого топлива жителям города Харькова приходится платить 33 копейку, а вот жителям области - 1,36 гривен.

Напомним, с 1 августа 2020 года Кабмин перестал регулировать цены на газ для населения и назначать поставщиков со публичным специальным обязательствам (ПСО). Теперь цены на газ и для промышленности, и для бытовых потребителей будут приравнены к ценам в ЕС, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.