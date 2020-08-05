05.08.2020 09:02

Где в Харькове не будет воды 5 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 05.08.20 г.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 06.08.20 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.



Шевченковский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 05.08.20 г.