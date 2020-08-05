Где в Харькове не будет воды 5 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 05.08.20 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 06.08.20 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.
Шевченковский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 05.08.20 г.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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