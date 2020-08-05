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05.08.2020  09:02   

Где в Харькове не будет воды 5 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 05.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 06.08.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.20 г.

Шевченковский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 05.08.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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