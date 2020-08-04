04.08.2020 15:31

Часть Алексеевки в среду будет без воды: список адресов

С 8:00 5 августа до 12:00 6 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Шевченковского района.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением КП «Харьковводоканал» ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по 1-му Орскому переулку, 11.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33 .

Список адресов, где не будет воды: