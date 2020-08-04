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04.08.2020  15:31   

Часть Алексеевки в среду будет без воды: список адресов

С 8:00 5 августа до 12:00 6 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Шевченковского района.


//vodokanal.kharkov.ua
Отключение воды связано с проведением КП «Харьковводоканал» ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по 1-му Орскому переулку, 11.
 
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
 
Телефон для справок: 15-33.
 
Список адресов, где не будет воды:

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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