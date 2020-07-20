20.07.2020 16:58

Фахівці КП «Харківводоканал» зафіксували перевищення нормативних показників викидів нафтопродуктів у систему водовідведення.

У Харкові стали актуальною проблемою незаконні викиди нафтопродуктів від промислових підприємств в очисні споруди і каналізацію.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 20 липня 2020 року, заступник генерального директора підприємства Тарас Грущак, зараз у Харкові стали актуальною проблемою незаконні викиди нафтопродуктів від промислових підприємств в очисні споруди і каналізацію.

«Є проблема з перевищенням гранично допустимих норм як за біологічними, так і за хімічними показниками, в тому числі щодо нафтопродуктів. Зокрема, протягом 2019 року була зафіксована наявність у стоках частин нафтопродуктів від 460 підприємств. І майже 90 підприємств нормативні показники перевищили», - повідомив Тарас Грущак.

Він зазначив, що це стосується підприємств важкої промисловості, автомийок, СТО, а також компаній з великими автопарками. Через перевищення норм до порушників застосовуються штрафні санкції.

«Протягом минулого року були виписані штрафи на суму близько 1,1 млн грн за перевищення норм з нафтопродуктів. Загалом за перевищення гранично допустимих величин у стоках за всіма параметрами, в тому числі біологічними і хімічними, у 2019 році були застосовані санкції майже на 17,5 млн грн», - повідомив Тарас Грущак.

За його словами, через ці порушення на Диканівських і Безлюдівських очисних спорудах доводиться проводити додаткові заходи з очищення прийнятих стоків із використанням біологічних і хімічних елементів, електроенергії. Тобто робиться все, щоб очищені стічні води, які скидаються у межах Харкова, не впливали на якість питної води, яка подається городянам.

За результатами обстежень найбільших забруднювачів КП «Харківводоканал» внесло 22 приписи та пропозиції з проєктування та зведення локальних очисних споруд. Деякі підприємства вже почали їх будівництво.