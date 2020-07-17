Где в Харькове не будет воды 17 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 21 (п. №5) до 17:00 17 июля;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 17 июля.
Немышлянский район:
пер. Оршанский (ч/с) до 20:00 17 июля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Марьинская, 22 (стояк) до 20:00 17 июля.
Основянский район:
ул. Грозненская, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 17 июля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177, 177-а, 179, 181, 181-а, 183, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16, 16-а, 18 до 20:00 17 июля;
ул. Киргизская, 9-д (п. №4, стояк) до 20:00 18 июля.
Холодногорский район:
ул. Старопрудна, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 17 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 17, ул. Малоджанкойская, 4, 6, 8, 10, 12 (п. №2) до 20:00 17 июля.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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