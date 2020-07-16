16.07.2020 15:11

Должники за газ получают досудебные уведомления

По состоянию на 01.07.2020г. лишь 10% домовладений накопили задолженность за доставку природного газа.



//kh.104.ua

Большая часть этих потребителей уже получила досудебные уведомления с требованием оплатить долг. В случае не оплаты стоимости услуг, вопрос о ее взыскании будет решаться в суде. После подачи искового заявления, кроме суммы долга потребителю придется оплатить судебный сбор, минимальный размер которого составляет 2,1 тыс. грн, сообщили в компании Харьковгаз.



В соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, все потребители, домовладения которых присоединены к газовым сетям, обязаны оплачивать услуги по доставке газа. Карантин или отсутствие потребления газа не освобождают от обязательств по своевременным расчетам. Если клиент АО «Харьковгаз" не использовал газ в прошлом газовом году, для него государственным регулятором установлена ​​минимально-обязательная оплата услуг по доставке газа. С 1 июля она составляет:

при наличии газовой плиты - 4,41 грн. в месяц;

газовая плита и газовый водонагреватель - 14,24 грн. в месяц;

отопительный прибор - 35,49 грн. в месяц.

Плата за доставку газа не начисляется только в случае, когда потребитель обратился в газовую компанию с заявлением о расторжении публичного договора на распределение, а его домовладение отключено от газовых сетей механическим путем.

Кроме бытовых потребителей, задолженность за доставку газа имеет 31 теплоснабжающая компания Харьковской области. По прогнозным подсчетам до начала отопительного сезона их суммарный долг может достичь 60 млн. грн. Это существенно усложнит своевременное начало и стабильное прохождение зимнего периода. Ведь именно за счет тарифа на доставку газа и его своевременной оплаты ремонтируются, меняются, обслуживаются газовые сети, устраняются повреждения труб. Большинство этих работ связано с отключением газа и выполняется в летний период.

Постановлением НКРЕКП от 24.12.2019р. были установлены тарифы на доставку природного газа для АО «Харьковгаз» на 2020 год. С 01 января тариф на доставку составлял - 1,236 грн. за куб. м (с НДС), с 1 июля должен был составить 1,524 грн. Принятие двухступенчатого тарифа связано с ситуацией, которая длилась в газораспределительной отрасли в течение прошедших пяти лет и решением суда, обязывающим установить для компании экономически обоснованный тариф.

В конце июня государственный регулятор изменил свое прежнее решение и установил для АО «Харьковгаз» тариф в размере 1,356 грн за куб. м. То есть на 11% меньше запланированного.