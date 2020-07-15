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15.07.2020  09:02   

Где в Харькове не будет воды 15 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Родниковая, 9, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 15 июля.

Немышлянский район:
пер. Оршанский (п/с) до 20:00 15 июля.

Новобаварский район:
ул. Марьинская, 22 до 20:00 15 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк), ул. Черноморская, 5 (п. №1) до 20:00 15 июля.

Холодногорский район:
пер. Куряжанский (п/с), ул. Баррикадная (п/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.

Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), ул. Ахсарова, 3, 5, 7, 11, пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9), 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 48-а (стояк), 68-б (п. №4) до 20:00 15 июля;
пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №1) до 20:00 16 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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