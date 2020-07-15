Где в Харькове не будет воды 15 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Родниковая, 9, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 15 июля.
Немышлянский район:
пер. Оршанский (п/с) до 20:00 15 июля.
Новобаварский район:
ул. Марьинская, 22 до 20:00 15 июля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк), ул. Черноморская, 5 (п. №1) до 20:00 15 июля.
Холодногорский район:
пер. Куряжанский (п/с), ул. Баррикадная (п/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.
Шевченковский район:
пр. Независимости (Правды), ул. Ахсарова, 3, 5, 7, 11, пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9), 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 48-а (стояк), 68-б (п. №4) до 20:00 15 июля;
пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 10 (п. №1) до 20:00 16 июля.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажность:
давление:
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