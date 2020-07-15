Где в Харькове не будет воды 15 июля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 июля День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 июля Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.