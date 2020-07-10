10.07.2020 14:15

Харьковчанам объявили «поставщика последней надежды»

Последнюю надежду харьковчанам и жителям области, ожидаемо, будет представлять, контролируемый иностранцами, «Нафтогаз Украины».



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10 июля, конкурсная комиссия в Министерстве энергетики определила поставщика "последней надежды" на рынке природного газа для населения. Им стала Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Поддержали это решение пять членов комиссии, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Также отмечается, что ценовое предложение от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 2711,86 грн за 1 тыс. куб. м, а наценка НДС – 0%. Остальное в платежках харьковчан будет "накидывать" "Харьковгаз" и "Харьковгазсбыт" за доставку.

По информации министерства, всего на конкурс подали предложения три компании. После детального рассмотрения документов одну из компаний не допустили к участию.

В Минэнерго напоминают, что согласно постановлению Кабмина победителя конкурса определяют путем голосования членов конкурсной комиссии. Выбирают допущенного кандидата, предложившего самую низкую цену, по которой поставщик "последней надежды" поставляет газ потребителю.

К тому же уточняется, что эта стоимость рассчитывается по формуле с четким определением размера наценки поставщика "последней надежды" и не должна превышать 20% от максимальной цены на рынке в предыдущем месяце.

Поставщик "последней надежды" – это компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Напомним, проведение конкурса – один из семи пунктов обязательств в меморандуме с МВФ по новой программе stand-by, которые надо было выполнить до июля. Его проведение планировалось в июне, чтобы с 1 июля отменить спецобязательства "Нафтогаза" в этом сегменте рынка. Однако конкурс был объявлен лишь в конце месяца, а действие спецобязательств продлено до 1 августа.