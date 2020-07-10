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10.07.2020  09:39   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 июля было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шевченко, 128, ул. Старова, 33, ул. Шишковская, 16, ул. Академика Павлова, 140, ул. Валентиновская (Блюхера), 53, пер. Метизный, 14, ул. Цеховская, 15, ул. Кузнечная, 34, пр. Победы, 65-а-б, ул. Богдана Хмельницкого/ул. Руставели, ул. Коновалова/ул. Хорольская, пер. Пластичный, 10, пр. Победы, 74-б, ул. Клочковская, 216-а, въезд 2-й Дорошенковский, 4, ул. Ахсарова, 18.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, водоканал, ремонт, трубы
 
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