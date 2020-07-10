10.07.2020 09:02

Программа по установке детских и спортивных площадок продолжаается в Харькове (ВИДЕО)

В одном из дворов Московского района установили современные формы как для детей так и для спортсменов.



//izvestia.kharkov.ua

Во дворе многоэтажки по улице Познанской, 12 раньше была детская площадка. Со временем она стала травмоопасной. Жители двора обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой установить новую игровую зону для детей.



Теперь здесь установили современный, а главное безопасный детский игровой комплекс, включающий горку, балансир, качели и песочницу нового образца. Она сделана из спецматериалов и гораздо долговечнее, чем деревянная предшественница.



Бонусом для всех местных спортсменов во дворе будет установлена ​​мультифитнесстанция, на которой можно прокачать все группы мышц.



Как попасть в программу установки площадок, рассказал местный житель Эдгард Задоренко: «Сделал заявку в горсовет. Вначале позвонил, женщина в телефонном режиме мне подсказала, как оформить заявку. Я её заполнил, там ничего сложного - фамилия, имя, отчество, паспортные данные не нужно, номер телефона, где проживаешь и соответственно описание проблемы. Я написал, что у нас с детской площадкой проблемы. Приняли заявку и сказали, что в течении 30 дней рассмотрят. И в течении 2-3 недель рассмотрели заявку и я вижу итог - сделали площадку как положено! Нужно сказать однозначно спасибо в первую очередь Геннадию Адольфовичу и плюс не нужно молчать, а нужно говорить о проблемах. Когда он знает о проблемах, когда он их видит на лицо и про это говорит не один человек, а много людей - то будет и результат!»



В этом году в Харькове уже установлена 31 детская площадка, всего планируется 203. Спортивных площадок установлено 220 из 70 запланированных, сообщил начальник отдела по обслуживанию детских и спортивных площадок КП "ХРБП" Артем Кравченко.



«Детские площадки у нас имеются разной комплектации, в этом году мы ставим и комплексы игровые детские. Малые комплекты - это горка, балансир, качели двойные. А самый маленький комплект - это двойная качель и балансир. Ставим их в зависимости от площади двора. Если большой двор, то это комплекс большой, так же малый комплект можем добавить к этому комплекту. Если небольшой двор, как здесь, мы ставим 3 элемента ну и плюс песочница», – отметил он.



После установки всех игровых форм маленьким жителям двора по Познанской, 12 и любителям спорта, добавляет Артем Кравченко, следует подождать несколько дней, пока застынет цементная основа.



Также коммунальщики с весны проводят работы по ремонту ранее установленных игровых и спортивных форм.



«Уже поступило 2 700 заявок из них 2 400 мы уже выполнили, остаток - 300. Стараемся в максимальный быстрый срок их выполнять. Получаем заявки каждый день. Харьковчане звонят на "15-62", так же обращаются в "Жилкомсервис". Стараемся сразу устранять аварийность, ремонтировать. Подтягиваем разные соединения резьбовые - где-то отошло, где-то расшаталось. Так же занимаемся ещё окраской детских элементов. В этом году уже окрашено 1 500 элементов и ещё планируем около 2 000 окрасить», – рассказал Артем Кравченко.



