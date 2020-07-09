09.07.2020 08:23

Озеленители и дворники меняют до неузнаваемости дворы в Киевском районе (ВИДЕО)

Сотрудники КП благоустроили придовомые территории на улицах Гиршмана и Чернышеской.



//izvestia.kharkov.ua

Придомовая территория по улице Гиршмана, 14 занимает почти 2000 квадратных метров. Дворники и озеленители изменили ее до неузнаваемости. Везде зеленые газоны, клумбы и прочие прелести. Если в цифрах, то с весны было высажено 350 квадратных метров газонов, 200 декоративных кустов. А на многочисленных цветниках и клумбах взвился всма красками 1600 многолетних цветов и почти 4000 однолетних. В том числе была высажена и собственная рассада. Коммунальщики создали пешеходные дорожки из декоративных спилов. Также были пофарбувани все урны, скамейки для отдыха и входные двери в подъезды.



«Весной этого года выполнены работы по асфальтировке. В результате, конечно осталось очень много строительного мусора и вообще в этом дворе не было ни грамма чернозёма. Спасибо главе администрации нашего района, что помогли нам завезти чернозём. Здесь было 30 кубов чернозёма завезено, мы его весь спланировали, разрыхлили всё. Сделали устройство газонов, сделали цветники. Уложили камни, высадили кусты. Двор, который здесь был до этого, его нельзя даже назвать двором, а на сегодняшний день - это красота! Жители очень довольны здесь, радуются ну и благодарят нас», – рассказала начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова.



По улице Чернышевской, 85/14 площадь придомовой территории более 3000 квадратных метров. Здесь озеленители вместе с дворниками высеяли около 800 квадратных метров зеленых газонов. На клумбах высажены 3000 многолетних растений и 6000 однолетних. Работы по озеленению и благоустройству продолжаются. Однако уже сейчас двор по-настоящему заиграл яркими красками.



«Здесь работает участок озеленения и дворники второго участка, помогают им дворники и с других участков, потому что здесь большой объём работ. Наши люди - это огромные труженики. Я хочу им выразить огромную благодарность, спасибо им за труд. Несмотря на жаркую погоду, посмотрите - всё живое, всё вовремя пропалывается, подсыпается земля, поливается. Поливаем и в воскресенье, и в субботу, и вообще каждый день. Следим за каждым растением. Мы очень стараемся, мы хотим, чтобы наш район и город в целом город был красивым, цветущим. И чтобы наши жители нашего города и гости радовались этому!», – рассказала Валентина Кротова.



