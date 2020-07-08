08.07.2020 14:32

У Харкові триває ремонт під'їздів житлових будинків

Близько 100 під'їздів у багатоквартирних житлових будинках були відремонтовані з початку року в Шевченківському районі Харкова.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в адміністрації району, програма з ремонту під'їздів у районі реалізується за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса.



Так, за останній час було відремонтовано під'їзди за 16 адресами, зокрема, по вул. Сумській, 7/9, вул. Чичибабіна, 7, вул. Данилевського, 20, пр. Науки, 15, вул. 23 Серпня, 46, пр. Перемоги, 68 та ін.