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08.07.2020  14:32   

У Харкові триває ремонт під'їздів житлових будинків

Близько 100 під'їздів у багатоквартирних житлових будинках були відремонтовані з початку року в Шевченківському районі Харкова.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в адміністрації району, програма з ремонту під'їздів у районі реалізується за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Так, за останній час було відремонтовано під'їзди за 16 адресами, зокрема, по вул. Сумській, 7/9, вул. Чичибабіна, 7, вул. Данилевського, 20, пр. Науки, 15, вул. 23 Серпня, 46, пр. Перемоги, 68 та ін.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, харьков, поручение, кернес, подъезд, жилой фонд
 
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