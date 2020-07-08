У Харкові триває ремонт під'їздів житлових будинків

Близько 100 під'їздів у багатоквартирних житлових будинках були відремонтовані з початку року в Шевченківському районі Харкова.
Як повідомили в адміністрації району, програма з ремонту під'їздів у районі реалізується за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Так, за останній час було відремонтовано під'їзди за 16 адресами, зокрема, по вул. Сумській, 7/9, вул. Чичибабіна, 7, вул. Данилевського, 20, пр. Науки, 15, вул. 23 Серпня, 46, пр. Перемоги, 68 та ін.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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