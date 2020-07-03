03.07.2020 14:31
Харьковчане на карантине активно гасят долги, большинство из которых накопили за газ и тепло
В мае 2020 населением региона оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1 миллиард 76,2 миллиона грн. (144,7% 1 начисленных за этот период сумм).
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На конец мая 2020 задолженность населения
по оплате за поставки тепловой энергии и горячей воды составляла 3 миллиарда 458,7 млн.грн,
за поставки и распределение природного газа - 2 миллиарда 375,5 млн.грн,
за поставки и распределение электрической энергии - 627,3 млн. грн,
за централизованное водоснабжение и водоотвод - 630,4 млн.грн,
за управление многоквартирным домом - 425,7 млн.грн,
за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 154,9 млн.грн.
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в мае 2020 с населением было заключено 68 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 468,2 тыс.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила
1497,6 тыс.