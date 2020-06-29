29.06.2020 10:00

Где в Харькове не будет воды 29 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52, б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 29.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 29.06.20 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 29.06.20 г.; ул. Чернышевская, 63 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-в (п. №1), ул. Старошишковская, 10 (п. №1) до 20:00 30.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29.06.20 г., ул. Академика Павлова, 140 (п. №14, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-г (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №1) до 20:00 30.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Туркестанская, 30 (п. №3, стояк), ул. Ферганская, 31-а (п. №1, стояк), ул. Ферганская, 33-б (п. №2,5, стояк), шоссе Салтовское, 108 (п. №3, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 55 (п. №2, стояк) до 20:00 29.06.20 г.; пр. Гагарина, 49-а (стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Огаревская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №6) до 20:00 29.06.20 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №1, п. №2) до 20:00 30.06.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 37 (спаренный стояк) до 20:00 29.06.20 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк) до 20:00 30.06.20 г.