Тарифы на тепло для харьковчан повышаться не будут - комментарии министра

Кабмин изменил тарификацию на газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.
Кабинет министров Украины единогласно поддержал проект постановления, которым изменил формирования тарифов на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). Следовательно, они будут использовать среднюю цену на газ, сложившейся в течение прошлого отопительного сезона. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
"Одной из ключевых изменений, предлагаемых - предоставить возможность предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась в течение прошлого отопительного сезона - это 4048 грн за 1 тыс. Кубометров. При этом устанавливается обязанность для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода осуществлять анализ затрат и пересчитывать стоимость тепловой энергии для отображения разницу, которая возникнет в тарифах следующего периода ", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Также он отметил, что это не приведет к увеличению тарифов, ведь в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтено цену газа 6235 грн за 1 тыс. Кубометров.
"Такой подход позволяет сбалансировать интересы как предприятий теплоснабжения, так и потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг", - добавил Чернышов.
Так, решение было поддержано членами правительства.
Напомним, по данным Госстата, в Украине в мае этого года, по сравнению с апрелем, тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ снизились на 2,8% .
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