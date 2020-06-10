10.06.2020 15:25

Тарифы на тепло для харьковчан повышаться не будут - комментарии министра

Кабмин изменил тарификацию на газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.



// facebook

Кабинет министров Украины единогласно поддержал проект постановления, которым изменил формирования тарифов на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). Следовательно, они будут использовать среднюю цену на газ, сложившейся в течение прошлого отопительного сезона. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Одной из ключевых изменений, предлагаемых - предоставить возможность предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась в течение прошлого отопительного сезона - это 4048 грн за 1 тыс. Кубометров. При этом устанавливается обязанность для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода осуществлять анализ затрат и пересчитывать стоимость тепловой энергии для отображения разницу, которая возникнет в тарифах следующего периода ", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Также он отметил, что это не приведет к увеличению тарифов, ведь в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтено цену газа 6235 грн за 1 тыс. Кубометров.

"Такой подход позволяет сбалансировать интересы как предприятий теплоснабжения, так и потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг", - добавил Чернышов.

Так, решение было поддержано членами правительства.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в мае этого года, по сравнению с апрелем, тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ снизились на 2,8% .