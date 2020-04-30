Главная Новости ЖКХ Передать показания приборов учета воды можно через «Telegram»
30.04.2020  08:30   

Передать показания приборов учета воды можно через «Telegram»

На КП «Харьковводоканал» внедрили чат-бот в мобильном приложении «Telegram», который позволяет получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды.


//vodokanal.kharkov.ua

Для начала работы в поисковой строке «Telegram» необходимо ввести название предприятия, кликнув на него, абонент попадает непосредственно в мессенджер, объяснил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь,.

«Мы идем в ногу со временем, поэтому для удобства наших абонентов внедряем новые сервисы в мобильных приложениях. В настоящее время через мобильное приложение в «Telegram» можно получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды. В дальнейшем в него планируем добавить услугу онлайн оплаты», - подчеркнул Евгений Дегтярь.

Подробная инструкция по работе в мобильном приложении «Telegram» размещена на официальном сайте предприятия в разделе «счетчики».

Отметим, также передать показания приборов учета холодной воды можно воспользовавшись личным кабинетом абонента на официальном сайте предприятия, с помощью специального номера «Viber» (050) 355-12-12 (в настоящее время данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений), с помощью круглосуточного телефона для приема показаний водомеров: (057) 707-58-51 или через сall-центр предприятия.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, показания, счетчик, харьков, чат-бот, telegram
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов 29.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 29.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 