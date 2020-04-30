30.04.2020 08:30

Передать показания приборов учета воды можно через «Telegram»

На КП «Харьковводоканал» внедрили чат-бот в мобильном приложении «Telegram», который позволяет получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды.



//vodokanal.kharkov.ua

Для начала работы в поисковой строке «Telegram» необходимо ввести название предприятия, кликнув на него, абонент попадает непосредственно в мессенджер, объяснил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь,.



«Мы идем в ногу со временем, поэтому для удобства наших абонентов внедряем новые сервисы в мобильных приложениях. В настоящее время через мобильное приложение в «Telegram» можно получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды. В дальнейшем в него планируем добавить услугу онлайн оплаты», - подчеркнул Евгений Дегтярь.

Подробная инструкция по работе в мобильном приложении «Telegram» размещена на официальном сайте предприятия в разделе « ».

Отметим, также передать показания приборов учета холодной воды можно воспользовавшись личным кабинетом абонента на официальном сайте предприятия, с помощью специального номера «Viber» (050) 355-12-12 (в настоящее время данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений), с помощью круглосуточного телефона для приема показаний водомеров: (057) 707-58-51 или через сall-центр предприятия.