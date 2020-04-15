15.04.2020 08:36

Как на Салтовке дворники благоустраивают придомовые территории (ВИДЕО)

В Харькове продолжается благоустройство придомовых территорий в условиях всеукраинского карантина. Во дворах многоэтажек дворники готовят землю под посев газонной травы, высаживают ее, красят скамейки, кронируют деревья.



// izvestia.kharkov.ua

Городские дворники – не только своеобразные санитары города, которые следят за тем, чтобы во дворах многоэтажек не было мусора, но и ландшафтные дизайнеры, которые преображают придомовые территории. Сейчас у коммунальщиков горячая пора - идет процесс благоустройства. Сегодня в поле зрения Московский район, один из дворов по улице Героев труда.



«Данный двор находится по улице Героев Труда, 32. Площадь двора более 10 тысяч метров квадратных, площадь большая. Стараемся, ухаживаем. Производим весенние работы по перекопке газонов, занимаемся рассаживаем многолетних цветов, подготавливаем клумбы под посев семян цветов. Будем садить астры, маки. Так же здесь планируем высадку однолетних цветов. Стараемся, чтобы наш двор стал лучшим в городе Харькове!», рассказала начальник участка №8 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Ирина Семененко.



Также, добавляет Ирина Семененко, дворники проводят работы по покраске скамеек для отдыха у каждого из подъездов. Обновляют покрытие и на предупредительных столбиках, установленных, чтобы автовладельцы парковались на на зеленых зонах, а в парковочных карманах. А вот бригада озеленителей проводит работы по санитарному кронированию сухостоев.



Работы по благоустройству, говорят в Московском районе, продолжаются по графику. Дворники придерживаются всех норм защиты, прописанных властью и санврачами. То есть каждый работник имеет комплект защитных масок, перчатки и дезинфицирующие средства. Придомовые территории должны быть чистыми и опрятными, говорят в КП.



«В Московском районе мы провели санитарную очистку всех 605 дворов. В период карантина мы продолжаем работы по благоустройству всех дворов в районе. В этом году запланировано комплексное благоустройство 35 дворов. На сегодняшний день мы уже высадили на площади 14 000 метров квадратных газонной травы, высадили больше 70 деревьев, 400 кустов. Запланировали в этом году порадовать жителей Московского района новыми клумбами. Я надеюсь, что жители нашего города оценят нашу работу - не будут мусорить и относится к труду наших дворовых рабочих с уважением!», – рассказала начальник Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Ольга Семина.



