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06.04.2020  13:31   

Городской голова Харькова подписал распоряжение о завершении отопительного сезона

Отопительный сезон в Харькове закончится с 9 апреля


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Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Харькове с 9 апреля 2020 года", - сообщил он.

Источник:   Геннадий Кернес / Телеграмм канал
 Тэги:  отопление, харьков
 
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