Городской голова Харькова подписал распоряжение о завершении отопительного сезона

Отопительный сезон в Харькове закончится с 9 апреля
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Харькове с 9 апреля 2020 года", - сообщил он.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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