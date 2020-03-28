Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Фейрбаха, 1-а до 20:00 29 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4), 49, б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 до 20:00 29 марта.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк) до 20:00 29 марта.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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