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28.03.2020  10:15   

Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Фейрбаха, 1-а до 20:00 29 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4), 49, б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 до 20:00 29 марта.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк) до 20:00 29 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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