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26.03.2020  10:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 марта было устранено восемь повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пер. 1-й Лесопарковский, 8, въезд Толкачевский (Красностуденческий), 2, просп. Тракторостроителей, 92-б, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51, просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 34 (ул.Танкопия), просп. Победы, 62, б-р Фронтовиков/ул. Боевая, ул. Тобольская, 31-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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