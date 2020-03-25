25.03.2020 10:31

На сайті газових компаній працює експрес-реєстрація для послуг онлайн

АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» розробили експрес-доступ до сервісів на сайті «104.ua».



// city.kharkov.ua

Як повідомили у «Харківміськгаз», щоб створити «Особистий кабінет», необхідно зателефонувати до контакт-центру газових компаній і назвати свій особовий рахунок. «Особистий кабінет» буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон. Після чого потрібно буде перейти за посиланням, яке буде вказане у повідомленні, і на сайті «104.ua» ввести логін і пароль. Логіном буде номер мобільного телефону споживача.

Телефони контакт-центрів: +38 (067) 01-07-104 (АТ «Харківміськгаз», для мешканців міста Харків), +38 (067) 01-13-104 (АТ «Харківгаз», для мешканців Харківської області).



За допомогою онлайн-сервісів можна: передати показання лічильника; безпечно та просто оплатити за доставку газу; першими завантажити рахунки; відстежувати власне споживання та витрати.



«Карантин обмежує ваші пересування, але не може бути обмеженням для онлайн-сервісів. Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію клієнтів для покращення доступу до сервісів газових компаній», - зазначили в АТ «Харківміськгаз».



У компанії повідомили, що зараз у Харкові та області онлайн-сервісом «104.ua» користується близько 300 тис. сімей.