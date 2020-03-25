На сайті газових компаній працює експрес-реєстрація для послуг онлайн

АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» розробили експрес-доступ до сервісів на сайті «104.ua».
Як повідомили у «Харківміськгаз», щоб створити «Особистий кабінет», необхідно зателефонувати до контакт-центру газових компаній і назвати свій особовий рахунок. «Особистий кабінет» буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон. Після чого потрібно буде перейти за посиланням, яке буде вказане у повідомленні, і на сайті «104.ua» ввести логін і пароль. Логіном буде номер мобільного телефону споживача.
Телефони контакт-центрів: +38 (067) 01-07-104 (АТ «Харківміськгаз», для мешканців міста Харків), +38 (067) 01-13-104 (АТ «Харківгаз», для мешканців Харківської області).
За допомогою онлайн-сервісів можна: передати показання лічильника; безпечно та просто оплатити за доставку газу; першими завантажити рахунки; відстежувати власне споживання та витрати.
«Карантин обмежує ваші пересування, але не може бути обмеженням для онлайн-сервісів. Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію клієнтів для покращення доступу до сервісів газових компаній», - зазначили в АТ «Харківміськгаз».
У компанії повідомили, що зараз у Харкові та області онлайн-сервісом «104.ua» користується близько 300 тис. сімей.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: