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25.03.2020  10:31   

На сайті газових компаній працює експрес-реєстрація для послуг онлайн

АТ «Харківгаз» та АТ «Харківміськгаз» розробили експрес-доступ до сервісів на сайті «104.ua».


// city.kharkov.ua

Як повідомили у «Харківміськгаз», щоб створити «Особистий кабінет», необхідно зателефонувати до контакт-центру газових компаній і назвати свій особовий рахунок. «Особистий кабінет» буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон. Після чого потрібно буде перейти за посиланням, яке буде вказане у повідомленні, і на сайті «104.ua» ввести логін і пароль. Логіном буде номер мобільного телефону споживача.

Телефони контакт-центрів: +38 (067) 01-07-104 (АТ «Харківміськгаз», для мешканців міста Харків), +38 (067) 01-13-104 (АТ «Харківгаз», для мешканців Харківської області).

За  допомогою онлайн-сервісів можна: передати показання лічильника; безпечно та просто оплатити за доставку газу; першими завантажити рахунки; відстежувати власне споживання та витрати.

«Карантин обмежує ваші пересування, але не може бути обмеженням для онлайн-сервісів. Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію клієнтів для покращення доступу до сервісів газових компаній», - зазначили в АТ «Харківміськгаз». 

У компанії повідомили, що зараз у Харкові та області онлайн-сервісом «104.ua» користується близько 300 тис. сімей.

Источник:   ХМР
 Тэги:  газ, оплата, харьков, онлайн, электронный кабинет
 
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