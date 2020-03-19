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19.03.2020  09:34   

Благоустройство во время каратина: дворники Харькова работают в штатном режиме

Городские коммунальные службы Харькова работают в обычном режиме.


// izvestia.kharkov.ua

К примеру, на улицах Академика Проскуры и Астрономической в Киевском районе дворники с 7 утра работают на придомовых территориях - подметают мусор и прихорашивают газоны. Одним словом выполняют свою повседневную работу.
 
Валентина Кротова, начальник филиала КП "Харьковблагоустройство" Киевского района:
Забота о наших работниках - это у нас самое главное! На сегодняшний момент мы работаем в штатном режиме. Все рабочие добрались на работу вовремя и приступили к работам. С работниками, в связи с карантином, проведена разъяснительная беседа, хотя эту беседу мы проводим ежедневно на планёрных совещаниях - мы говорим о чистоте и здоровье! У нас ежемесячно выдаются средства защиты - это мыло, перчатки. Мы так же говорим с людьми, чтобы они не только в условиях карантина, а вообще всегда думали о своём здоровье. Чтобы следили и грязными руками не трогали лицо, чтобы они мыли руки, когда садятся кушать. И вообще везде, когда они приходят домой. Чтобы они следили за своим здоровьем, потому что это самое главное! На сегодняшний день мы обеспечены всем, чтобы работать!
 
Дворники в Киевском районе, добавляет Валентина Кротова, почти завершили санитарную уборку придомовых территорий после зимы. Довольно ранняя и теплая весна дает возможность коммунальщикам уже приступить к подготовке клумб и цветников. На которых, когда прогреется почва, это будет через месяц-два, начнут создавать свои яркие и приятные глазу горожан шедевры озеленители.
 
Валентина Кротова начальник филиала КП "Харьковблагоустройство" Киевского района
Дальнейшее, это высадка цветов, деревьев, кустов, благоустройство зелёных зон. Что я хочу сказать, наш город Харьков пройдёт весь этот карантин в обычном режиме, никаких ситуаций не будет и мы сделаем наш город самым красивым и чистым. Хочу обратится к харьковчанам! Не надо паниковать, надо следить за своим здоровьем, соблюдать то, что нам рекомендуют органы здравоохранения и у нас всё будет хорошо!

Тэги:  благоустройство, карантин, клумбы, харьков
 
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