Где в Харькове не будет воды 26 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 26 февраля.
Киевский район:
ул. Шишковская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 26 февраля.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (стояк) до 18:00 26 февраля;
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), пр. Московский, 193 (п. №12, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №3, стояк) до 20:00 26 февраля;
ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 20:00 27 февраля.
Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 26 февраля.
Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (п. №6), ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 26 февраля.
Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 34 (п. №1), ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 27 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №13, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №20) до 20:00 26 февраля.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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