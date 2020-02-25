25.02.2020 10:25

Харьковгаз не готов принимать платежи от каждого десятого жителя Харьковщины

По информации регионального монополиста у 10% платежных документов отсутствует обязательная информация о плательщике и платежи попросту не зачисляются.



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В течение января-февраля АО «Харьковгаз» получило от банков и платежных сервисов около 10% платежей за услуги по доставке газа, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес плательщика.

До определения владельца оплаченных средств, платежи будут оставаться не идентифицированными и не зачисленными на личный счет потребителя.

Компания обращает внимание клиентов на необходимость при оплате указывать свой лицевой счет и адрес, сохранять квитанции про оплату.

Относительно не идентифицированных платежей, АО «Харьковгаз» обращается к своим клиентам с просьбой о помощи. Если клиент компании в течение двух недель после оплаты не видит зачисленных на его счет оплаченных средств, с высокой долей вероятности, они пришли из банковского учреждения или платежного сервиса без необходимых реквизитов плательщика. В этом случае, компания просит предоставить подтверждение оплаты: скан-копию квитанции про оплату и полную информацию о владельце средств.

Предоставить скан-копию квитанции можно: