Где в Харькове не будет воды 25 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 25.02.20 г.
Московский район:
ул. Истоминская (ч/с), пер. Истоминский (ч/с), пер. 1-й Истоминский (ч/с), пер. 2-й Истоминский (ч/с), ул. Ивана Камышева (ч/с), ул. Дружбы Народов, 202, 204, ул. Леся Сердюка, 18, 20, 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.
Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 25.02.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 40 (п. №1), ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 1, 2-а, 3, 3-а, 5, 7, 9, 10-19, 21, ул. Тобольская, 59-а, ул. Отакара Яроша, 27, 29, ул. Клочковская, 226 (5,6,7 п.) до 20:00 25.02.20 г.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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