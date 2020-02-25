25.02.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 25 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 25.02.20 г.



Московский район:

ул. Истоминская (ч/с), пер. Истоминский (ч/с), пер. 1-й Истоминский (ч/с), пер. 2-й Истоминский (ч/с), ул. Ивана Камышева (ч/с), ул. Дружбы Народов, 202, 204, ул. Леся Сердюка, 18, 20, 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.



Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 25.02.20 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 40 (п. №1), ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.02.20 г.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 1, 2-а, 3, 3-а, 5, 7, 9, 10-19, 21, ул. Тобольская, 59-а, ул. Отакара Яроша, 27, 29, ул. Клочковская, 226 (5,6,7 п.) до 20:00 25.02.20 г.