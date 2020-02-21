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21.02.2020  08:52   

На Барабашово сносят рекламную конструкцию (ВИДЕО, ФОТО)

21 февраля коммунальные службы города спецтехникой прибыли в район станции метро «Барабашово» с целью демонтировать рекламную конструкцию, имея на руках решение исполкома горсовета.


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Предписание о самовольном демонтаже, отметили в горсовете, было направлено в концерн АВЭК еще в конце 2019 года.

Сегодня, только техника приблизилась к объекту сноса, группа активистов набросилась на коммунальщиков. В 7.14 произошла потасовка. Пострадавших нет. Демонтировать рекламную конструкцию коммунальщикам не удалось.

По состоянию на 8.30 на месте все спокойно. АВЭК настроен в суде оспаривать решение горсовета. Хотя на вопрос, их конструкция или нет, ответить не смогли.

Общественный транспорт работал в обычном режиме. На работу автобусных маршруток, трамваев и троллейбусов ситуация, которая проходила на въезде к конечной транспорта на станции метро «Барабашово», не повлияла.

На месте работали правоохранители во главе с начальником райотдела полиции Московского района.

У активистов так называемого движения «Стоп дорога» есть своя техника: тракторы и снегоуборочная машина.

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Тэги:  барабашово, реклама, харьков, снос
 
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