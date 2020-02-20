20.02.2020 15:32

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 19 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Турбогенераторная, 36, пос. Кулиничи (ул. Ткачевская,9), ул. Баварская, 7, ул. Культкомовская, 32, ул. Веселая, ул. Квиткинская, 10, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, пер. Пластичный, 10, ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.