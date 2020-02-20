Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 19 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Турбогенераторная, 36, пос. Кулиничи (ул. Ткачевская,9), ул. Баварская, 7, ул. Культкомовская, 32, ул. Веселая, ул. Квиткинская, 10, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 155, пер. Пластичный, 10, ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 1.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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