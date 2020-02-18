18.02.2020 08:18

Где в Харькове не будет воды 18 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:40 18 февраля.



Киевский район:

ул. Маяковского, 11, ул. Чернышевская, 88, 95 до 20:00 18 февраля.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (стояк) до 17:00 18 февраля;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 18 февраля;

въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 18:00 18 февраля.



Немышлянский район:

пр. Московский, 254-в (п. №4) до 20:00 18 февраля.



Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с), ул. Селянская, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18 февраля.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 18 февраля.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (спаренный стояк) до 17:00 18 февраля;

ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 18 февраля.



Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 18 февраля.