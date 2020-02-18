Где в Харькове не будет воды 18 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:40 18 февраля.
Киевский район:
ул. Маяковского, 11, ул. Чернышевская, 88, 95 до 20:00 18 февраля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (стояк) до 17:00 18 февраля;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 18 февраля;
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 18:00 18 февраля.
Немышлянский район:
пр. Московский, 254-в (п. №4) до 20:00 18 февраля.
Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с), ул. Селянская, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18 февраля.
Слободской район:
ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 18 февраля.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 27 (спаренный стояк) до 17:00 18 февраля;
ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 18 февраля.
Шевченковский район:
ул. Белогорская (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 18 февраля.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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