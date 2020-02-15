Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Светлая, 7-б (стояк) до 20:00 15 февраля; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 17 февраля.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 15 февраля.
Слободской район:
ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1) до 20:00 15 февраля; ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк) до 20:00 17 февраля.
Шевченковский район:
ул. Белогорская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 15 февраля.
День хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации любых мероприятий.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажность:
давление:
ветер: