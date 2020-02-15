15.02.2020 10:35

Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Светлая, 7-б (стояк) до 20:00 15 февраля; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 17 февраля.



Основянский район:

ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 15 февраля.



Слободской район:

ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1) до 20:00 15 февраля; ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк) до 20:00 17 февраля.



Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Котельниковская, 11, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 15 февраля.