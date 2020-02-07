07.02.2020 08:37

Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 22 до 20:00 7 февраля; ул. 23 Августа, 24 (стояк), 75 (п. №3, стояк) до 20:00 7 февраля.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 20:00 7 февраля.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 12/1 (п. №1, стояк) до 17:00 7 февраля.



Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 февраля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Полевая, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 7 февраля.