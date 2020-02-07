Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 22 до 20:00 7 февраля; ул. 23 Августа, 24 (стояк), 75 (п. №3, стояк) до 20:00 7 февраля.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 20:00 7 февраля.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 12/1 (п. №1, стояк) до 17:00 7 февраля.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 февраля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Полевая, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 7 февраля.
Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью снег, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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