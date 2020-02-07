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07.02.2020  08:37   

Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 22 до 20:00 7 февраля; ул. 23 Августа, 24 (стояк), 75 (п. №3, стояк) до 20:00 7 февраля.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 20:00 7 февраля.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 12/1 (п. №1, стояк) до 17:00 7 февраля.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 февраля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Полевая, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 7 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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