06.02.2020 09:41

Новые тарифы на холодную воду и канализацию: в Харьковводоканале прокомментировали их изменение

Изменение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения связано с увеличением заработной платы и стоимостью электроэнергии.



//vodokanal.kharkov.ua

Необходимость установления экономически обоснованных тарифов определена требованиями Законов Украины «О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении», «О жилищно-коммунальных услугах» и Порядком установления тарифов, утвержденным постановлением НКРЭКУ №302, сообщили в Финансово-экономическом департаменте предприятия.



Постановление об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2020 год было одобрено 45 водоканалами Украины, в том числе и КП «Харьковводоканал».



Основными причинами изменения тарифов являются:



– повышение заработной платы;



– изменения налогов;



– изменение тарифов на электроэнергию, материалы для подготовки воды питьевых качеств и очистки стоков, соблюдение технологического регламента, реагентов, материалов для выполнения ремонтов, эксплуатации сооружений и др.



Также ряд водоканалов Украины заключил кредитные договора с Мировым банком реконструкции и развития, в связи с чем возникают дополнительные расходы по выплате процентов за пользование кредитом.



В Финансово-экономическом департаменте сообщили, что 4 февраля 2020 состоялось заседание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на котором было принято решение о принятии постановления НКРЭКУ от 04.02.2020 №283 «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 №1141 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.



На централизованное водоснабжение:



– потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 5,32 грн за 1 м³ (без НДС); 6,384 грн за 1 м³ (с НДС);



– потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 12,69 грн за 1 м³ (без НДС); 15,228 грн за 1 м³ (с НДС).



На централизованное водоотведение:



– потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 2,35 грн за 1 м³ (без НДС); 2,82 грн за 1 м³ (с НДС);



– потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 7,68 грн за 1 м³ (без НДС); 9,216 грн за 1 м³ (с НДС).



Постановление вступило в силу 5 февраля 2020 года.



На предприятии отметили, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для потребителей города Харькова самые низкие в Харьковской области.



Справка. Увеличение тарифов на водоснабжение и водоотведение по Украине составило от 10% до 35%. Рост тарифов определен увеличением расходов на электроэнергию на 5%, на оплату налогов на 6,3%, на оплату труда и отчисления в единый социальный фонд на 29,6%, увеличились расходы, связанные с обслуживанием кредитных договоров в 2,7 раза.