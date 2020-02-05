05.02.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 13 (п. №3), ул. Пушкинская, 40 (п. №1) до 20:00 05.02.20 г.



Новобаварский район:

пер. Петрашевский (ч/с) до 20:00 05.02.20 г.



Слободской район:

ул. Ньютона, 115 (п. №5, стояк) до 20:00 05.02.20 г.