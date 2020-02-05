Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 13 (п. №3), ул. Пушкинская, 40 (п. №1) до 20:00 05.02.20 г.
Новобаварский район:
пер. Петрашевский (ч/с) до 20:00 05.02.20 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 115 (п. №5, стояк) до 20:00 05.02.20 г.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
влажность:
давление:
ветер: