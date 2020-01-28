28.01.2020 11:20

У жителей многоквартирных домов и ОСМД появился реальный шанс отказываться от централизованного отопления

Минрегион вводит инструмент стратегического развития систем теплоснабжения в Украине.



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Минрегион предложил новую методику разработки схем теплоснабжения, цель которой - предоставить органам местного самоуправления полноценный и эффективный инструмент долгосрочного планирования теплоснабжения населенных пунктов.

Действующие до сих пор методические рекомендации, с учетом принятых законодательных актов по обеспечению энергоэффективности зданий, не давали возможности системно решить этот вопрос, что составляло существенную преграду в реализации государственной политики в сфере теплоснабжения.

Методика направлена ​​на внедрение в населенных пунктах с числом жителей более 20 тыс. человек эффективной системы централизованного теплоснабжения, которая предусматривает производство 50% тепловой энергии из возобновляемых источников энергии, или 75% тепловой энергии, производимой в процессе когенерации.

Согласно разработанных рекомендаций, вводится система целевых показателей теплоснабжения населенного пункта, которые включают:

- показатели структуры теплоснабжения;

- показатели эффективности производства тепловой энергии;

- показатели эффективности транспортировки тепловой энергии;

- показатели надежности теплоснабжения;

- показатели качества теплоснабжения;

- показатели экологичности теплоснабжения.

Методика разработки схем теплоснабжения населенных пунктов определяет экономически эффективный вариант теплоснабжения , который по сравнению с базовым вариантом, уменьшает объем использования энергетических ресурсов необходимых для производства, транспортировки и поставки единицы тепловой энергии потребителям и позволяет достичь установленных методикой целевых показателей состояния систем теплоснабжения.

Тем самым потребители, совладельцы многоэтажных домов смогут принять решение об отказе от централизованного теплоснабжения , если разработанной схеме будет определена целесообразность перевода дома на автономное или индивидуальное отопление.

Для теплоснабжающих предприятий по методике разработана новая схема, определяющая варианты и перспективы развития отрасли на 10 лет с соответствующим источником финансирования.

Для органа местного самоуправления методика позволяет разработать составляющую генерального плана развития населенного пункта, становится основой для развития его систем теплоснабжения, позволяет планировать наиболее экономически эффективное теплоснабжение. В свою очередь, это позволит уменьшить объем использования энергетических ресурсов, повысит энергоэффективность, качество, безопасность, экологичность и надежность теплоснабжения населенного пункта.

Сейчас методика передана на согласование в центральные органы власти, а также обнародована на официальном сайте Минрегиона для обсуждения https://bit.ly/3aM9FUx .