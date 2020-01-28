У жителей многоквартирных домов и ОСМД появился реальный шанс отказываться от централизованного отопления

Минрегион вводит инструмент стратегического развития систем теплоснабжения в Украине.
Минрегион предложил новую методику разработки схем теплоснабжения, цель которой - предоставить органам местного самоуправления полноценный и эффективный инструмент долгосрочного планирования теплоснабжения населенных пунктов.
Действующие до сих пор методические рекомендации, с учетом принятых законодательных актов по обеспечению энергоэффективности зданий, не давали возможности системно решить этот вопрос, что составляло существенную преграду в реализации государственной политики в сфере теплоснабжения.
Методика направлена на внедрение в населенных пунктах с числом жителей более 20 тыс. человек эффективной системы централизованного теплоснабжения, которая предусматривает производство 50% тепловой энергии из возобновляемых источников энергии, или 75% тепловой энергии, производимой в процессе когенерации.
Согласно разработанных рекомендаций, вводится система целевых показателей теплоснабжения населенного пункта, которые включают:
- показатели структуры теплоснабжения;
- показатели эффективности производства тепловой энергии;
- показатели эффективности транспортировки тепловой энергии;
- показатели надежности теплоснабжения;
- показатели качества теплоснабжения;
- показатели экологичности теплоснабжения.
Методика разработки схем теплоснабжения населенных пунктов определяет экономически эффективный вариант теплоснабжения , который по сравнению с базовым вариантом, уменьшает объем использования энергетических ресурсов необходимых для производства, транспортировки и поставки единицы тепловой энергии потребителям и позволяет достичь установленных методикой целевых показателей состояния систем теплоснабжения.
Тем самым потребители, совладельцы многоэтажных домов смогут принять решение об отказе от централизованного теплоснабжения, если разработанной схеме будет определена целесообразность перевода дома на автономное или индивидуальное отопление.
Для теплоснабжающих предприятий по методике разработана новая схема, определяющая варианты и перспективы развития отрасли на 10 лет с соответствующим источником финансирования.
Для органа местного самоуправления методика позволяет разработать составляющую генерального плана развития населенного пункта, становится основой для развития его систем теплоснабжения, позволяет планировать наиболее экономически эффективное теплоснабжение. В свою очередь, это позволит уменьшить объем использования энергетических ресурсов, повысит энергоэффективность, качество, безопасность, экологичность и надежность теплоснабжения населенного пункта.
Сейчас методика передана на согласование в центральные органы власти, а также обнародована на официальном сайте Минрегиона для обсуждения https://bit.ly/3aM9FUx .
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: