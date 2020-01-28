28.01.2020 10:57

Правительство снова изменило формирования цены на газ для населения и льготникам

Теперь торговая надбавка Нафтогаза рассчитывается «не более» чем цена на европейском распределительном хабе + стоимость виртуальной доставки газа до границы Украины с Польшей/Словакией



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Кабинет министров ограничил цену продажи НАК "Нафтогаз Украины" газа для потребителей с льготными условиями (ПСО) - тепловикам и населению - не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение цены газа на нидерландском хабе TTF. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства от 24 января, передает УНН .

"С 1 января 2020 НАК" Нафтогаз Украины "осуществляет продажу / поставку природного газа ... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен ( End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext / EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газ в для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей / Словакией / Венгрией ", - говорится в тексте документа.

Как отмечается, таким образом, с 1 января цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи газа, определенную указанным выше положением, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены.

Ранее в правительстве анонсировали "хорошие новости" относительно снижения цен на газ .