04.05.2021 13:10

Школьники не вернуться к офлайн-обучению до конца года - прогноз Министерства образования

Дистанционное обучение продлится в Украине минимум до конца учебного года. В Министерстве образования и науки считают, что уровень цифровой компетентности учителей значительно возрос.

Украинские школьники будут учиться по смешанной форме обучения минимум до конца года. Сейчас чиновники не могут прогнозировать, когда ученики вернутся за парты.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ



Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.



Возвращение школьников к очному обучения зависит не только от уровня заболеваемости в стране, но и от темпов вакцинации, считают в ЮНИСЕФ.



ЛОТТА СИЛЬВАНДЕР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮНИСЕФ В УКРАИНЕ



Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают и детей. Посмотрим: если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета - то да, дети смогут вернуться к привычному обучение с осени.



Образовательный омбудсмен прогнозирует, что учебный процесс старого образца, к которому все привыкли, не вернется, даже после пандемии.



СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОМБУДСМЕН



За этот год уровень цифровой компетентности учителей вырос так, как мы и мечтать не могли все предыдущие годы. Это наглядная иллюстрация довольно банальной истины, что кризис - это не только проблема, но и возможность.



Чиновники считают, что учителя уже отметили для себя плюсы онлайн-платформ, поэтому смогут комбинировать инструменты для дистанционного обучения с обычными уроками.

Напомним, в 2021 году оценивание результатов обучения может происходить дистанционно. Это касается и итоговой аттестации, сообщили в Министерстве образования на науки.