Школьники могут сдавать выпускные экзамены дистанционно - разъяснение Министерства образования и науки

Выпускники 2021 могут составлять итоговую аттестацию дистанционно. Об этом говорится в соответствующем письме Министерства образования и науки.
В этом году оценивания результатов обучения может происходить дистанционно. Это касается и итоговой аттестации, сообщили в Министерстве образования на науки. В частности, школьникам, обучающимся в регионах, попавших в "красную зону" карантина позволят не посещать заведения для прохождения оценивания.
"Оценивание, в частности итоговое, результатов обучения соискателей образования может происходить (при необходимости) с использованием технологий дистанционного обучения. В условиях введения усиленных противоэпидемических мероприятий на территориях с широким распространением острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, особенно важно обеспечить права учащихся на продолжение получения образования, в том числе в установленном порядке перевести их на следующий год обучения, выдать свидетельства достижений (табели) и документы об образовании выпускникам и тому подобное", - рассказала замминистра образования и науки Любомира Мандзий.
Выпускники же 9 классов могут продолжить обучение в своей школе. Это положение также предусмотрено в письме Министерства.
"В соответствии с изменениями, которые вступят в силу после опубликования указанного приказа, ученики девятых классов, которые завершили получение базового среднего образования, переводятся в десятый класс этого самого заведения общего среднего образования или выпускаются из заведения общего среднего образования (по собственному заявлению (в случае достижения совершеннолетия) или заявлению одного из родителей, иных законных представителей)", - отмечается в письме министерства.
Ранее в сети появлялись новости о том, что учеников не будут принимать в 10 класс. Согласно реформе Новой Украинской школы, ученики 10-12 классов должны получать профильное образование. Однако новая система окончательно должна заработать только от 2027 году. Поэтому школьники продолжат обучение в своих заведениях.
Напомним, Президент подписал закон об освобождении учащихся школ от прохождения ГИА в 2021 году
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