26.04.2021 19:45

Президент подписал закон об освобождении учащихся школ от прохождения ГИА в 2021 году

Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 )» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)» № 1378-ІХ, который Верховная Рада приняли 13 апреля текущего года.

Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 году в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.