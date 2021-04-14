14.04.2021 15:34

Итоговой аттестации не будет: одиннадцатиклассников освободили от сдачи

Ученики 11-х классов в 2020/2021-м учебном году освобождаются от ГИА.

Верховная Рада 13 апреля приняла соответствующий закон № 5014.

Инициатива призвана минимизировать риски заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования. Также это позволит в установленном законодательством порядке получить документы о полном общем среднем образовании.

Кроме того, законодательными изменениями предусмотрено, что ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021-м учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Эти законодательные изменения также были поддержаны Президентом Украины Владимиром Зеленским и определены как неотложные.

В то же время все этапы внешнего независимого оценивания - 2021 состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах:

- основная сессия ВНО – с 21 мая по 15 июня;

- дополнительная сессия – с 26 июня по 16 июля.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, на ВНО - 2021 зарегистрировлись 389710 лиц, выбравших 1543756 тестирований.

По информации МОН, 42580 человек зарегистрировались для участия в ВНО по всем предметам только с целью прохождения ГИА (170269 тестирований). Всего участниками ВНО указано на желание получить результат ВНО только для получения оценки ГИА по 235363 тестированиям, что составляет 15,24% от общего количества тестирований.