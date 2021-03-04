04.03.2021 14:43

В пятницу завершается регистрация на ВНО - 2021

До 5 марта можно внести изменения в персональные данные участника ВНО, если в Сертификате участника обнаружена ошибка.

5 марта - последний день, определенный для отправки по почте регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте, отмечают в министерстве.

Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

Проверить состояние обработки регистрационных документов после отправки можно с помощью специального сервиса. Для этого нужно ввести номер регистрационной карточки. Документы в региональных центрах оценивания качества образования прорабатывают по мере их поступления, но не более чем в течение 10 рабочих дней.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, которое зарегистрированное лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью специального сервиса.

Если у вас уже есть сертификат, однако вы обнаружили ошибку в персональных данных, можно внести необходимые изменения до 5 марта, воспользовавшись специальным сервисом «Внести изменения».

По данным МОН, по состоянию на 3 марта, для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрированы 268339 человек, избравших 1 млн 92 тыс. 374 тестирования.

В пятерку самых популярных предметов ВНО, которые выбирают учащиеся, входят:

- история Украины - этот учебный предмет выбрали 210028 человек,

- математика - 207205 человек,

- украинский язык и литература - 178119 человек (87192 человека зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку),

- география - 126190 человек,

- английский язык - 105133 человека.

Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая тестированием по химии и продлится до 15 июня, когда состоится ВНО по географии.

Все детали нынешнего внешнего независимого оценивания можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования.