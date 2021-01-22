22.01.2021 11:09

За десять лет в Харькове открыли 30 детских садов

На протяжении многих лет городская власть Харькова интенсивно работает над расширением сети образовательных учреждений, в частности, детских садов.

Об этом в ходе заседания постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

«Ежегодно в Харькове открываются новые детские сады и дополнительные группы. Если в 2007 году в городе было 178 детских садов, то сегодня их 209. То есть за десять лет нам удалось создать более 8 тысяч новых мест для маленьких харьковчан», - сказала Ольга Деменко.



Она также отметила, что городская власть уделяет особое внимание вопросу безопасности в образовательных учреждениях. Так, на сегодняшний день в Харькове 75% школ и 30% детских садов оснащены системами видеонаблюдения. Кроме того, во всех школах есть специализированная «живая» охрана, которая финансируется за счет городского бюджета.

«Создание безопасной среды для детей наряду с обеспечением качественного учебно-воспитательного процесса, в том числе в условиях пандемии, является одной из приоритетных задач», - отметила директор департамента.