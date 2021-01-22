Главная Новости Образование За десять лет в Харькове открыли 30 детских садов
22.01.2021  11:09   

За десять лет в Харькове открыли 30 детских садов

На протяжении многих лет городская власть Харькова интенсивно работает над расширением сети образовательных учреждений, в частности, детских садов.

За десть лет в Харькове открыли 30 детских садов

Об этом в ходе заседания постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко. 

«Ежегодно в Харькове открываются новые детские сады и дополнительные группы. Если в 2007 году в городе было 178 детских садов, то сегодня их 209. То есть за десять лет нам удалось создать более 8 тысяч новых мест для маленьких харьковчан», - сказала Ольга Деменко.
 
Она также отметила, что городская власть уделяет особое внимание вопросу безопасности в образовательных учреждениях. Так, на сегодняшний день в Харькове 75% школ и 30% детских садов оснащены системами видеонаблюдения. Кроме того, во всех школах есть специализированная «живая» охрана, которая финансируется за счет городского бюджета.
 
«Создание безопасной среды для детей наряду с обеспечением качественного учебно-воспитательного процесса, в том числе в условиях пандемии, является одной из приоритетных задач», - отметила директор департамента.
Источник:   ХГС
 Тэги:  детсад, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Образование Специалисты харьковской госпотребслужбы в ZOOM-ме предоставили комментарии по работе детских садов в условиях карантина 26.05 Образование Харківські дитсадки готуються до відкриття в умовах карантину (ВІДЕО, ФОТО) 24.12 Общество Новогодние сюрпризы для дошкольников города (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 