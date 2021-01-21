21.01.2021 13:33

Школьники Харьковщины лидируют в регистрации на пробное ВНО

На пробное ВНО на Харьковщине зарегистрировалось наибольшее количество участников в Украине - 10086 человек.

Такие данные привели в Департаменте образования и науки Харьковской ОГА.

Харьковский региональный центр оценивания качества образования (ХРЦОКО) проводит работу по подготовке к проведению пробного ВНО - 2021. С учетом эпидемиологической ситуации тестирование состоится в один день - 10 апреля по одному из предметов. При этом по другим предметам зарегистрированные пользователи могут пройти пробное ВНО в режиме офлайн.

«Пробное ВНО не является обязательным и никакого влияния на оценку ВНО (основное) не имеет, - отмечают в департаменте. - Тестирование проводится за средства физических и юридических лиц, его стоимость для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей - самая низкая в ​​Украине - 195 гривень».

Пробное ВНО будет проходить в тех же городах, где в мае - июне состоится и основное ВНО: Харьков, Изюм, Купянск, Лозовая, Чугуев, Балаклея, Богодухов, Валки и Красноград.

Регистрация на пробное ВНО - 2021 завершена 19 января, но прием платежей (с дополнительной регистрацией) продлится до 25 января.

Среди региональных центров Украины по Харьковскому РЦОКО – больше всего зарегистрированных участников в Украине - 19226 (вместе с Полтавской и Сумской областями).

В Департаменте образования и науки облгосадминистрации сообщают, что ожидаемое количество участников ВНО - 2021 по Харьковской области - 24,5 тысячи человек (всего по трем областям - 47 тысяч человек)/