Школьники Харьковщины лидируют в регистрации на пробное ВНО

На пробное ВНО на Харьковщине зарегистрировалось наибольшее количество участников в Украине - 10086 человек.
Такие данные привели в Департаменте образования и науки Харьковской ОГА.
Харьковский региональный центр оценивания качества образования (ХРЦОКО) проводит работу по подготовке к проведению пробного ВНО - 2021. С учетом эпидемиологической ситуации тестирование состоится в один день - 10 апреля по одному из предметов. При этом по другим предметам зарегистрированные пользователи могут пройти пробное ВНО в режиме офлайн.
«Пробное ВНО не является обязательным и никакого влияния на оценку ВНО (основное) не имеет, - отмечают в департаменте. - Тестирование проводится за средства физических и юридических лиц, его стоимость для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей - самая низкая в Украине - 195 гривень».
Пробное ВНО будет проходить в тех же городах, где в мае - июне состоится и основное ВНО: Харьков, Изюм, Купянск, Лозовая, Чугуев, Балаклея, Богодухов, Валки и Красноград.
Регистрация на пробное ВНО - 2021 завершена 19 января, но прием платежей (с дополнительной регистрацией) продлится до 25 января.
Среди региональных центров Украины по Харьковскому РЦОКО – больше всего зарегистрированных участников в Украине - 19226 (вместе с Полтавской и Сумской областями).
В Департаменте образования и науки облгосадминистрации сообщают, что ожидаемое количество участников ВНО - 2021 по Харьковской области - 24,5 тысячи человек (всего по трем областям - 47 тысяч человек)/
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