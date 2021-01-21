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21.01.2021  11:33   

Харьковские ученики могут принять участие во всеукраинском творческом конкурсе

Объявляется прием заявок на участие в VII Всеукраинском фестивале-конкурсе ученического и студенческого творчества имени Марии Фишер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», посвященном Лесе Украинке.

Харьковские ученики могут принять участие во всеукраинском творческом конкурсе

Как сообщили в Департаменте образования, в конкурсе могут принять участие ученики 1-11-х классов школ и студенты.

Фестиваль-конкурс проводится в четырех возрастных категориях:

- учащиеся 1-4 классов (номинации: «Декламация», «Рисунок»);
- учащиеся 5-7 классов (номинации: «Декламация», «Рисунок»);
- учащиеся 8-9 классов (номинации: «Аудиовизуальное произведение», «Вокал», «Декламация», «Инсценировка», «Рисунок», «Сочинение»);
- учащиеся 10-11 классов и студенты (номинации: «Аудиовизуальное произведение», «Вокал», «Декламация», «Инсценировка», «Рисунок», «Научно-поисковая работа», «Сочинение»).

Для участия необходимо подать электронную заявку на сайте www.konkurs-lesya.com.ua. Прием заявок и конкурсных работ продлится с 25 января до 25 февраля. С положением фестиваля-конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Справка. Всеукраинский конкурс ученического и студенческого творчества «Змагаймось за нове життя!», посвященный украинской поэтессе Лесе Украинке, проводится с 2004 года. В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений, учащиеся и студенты учебных заведений I-IV уровней аккредитации из Украины, а также дети украинцев, живущих за рубежом.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, конкурс, харьков
 
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