20.01.2021 13:02

С понедельника все харьковские школьники вернутся к занятиям в классах

В общеобразовательных учреждениях города Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ.

Об этом сегодня, 20 января, в ходе совещания по вопросам ЖКХ сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Она напомнила, что на период локдауна младшие классы ушли на дополнительные каникулы, а ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение.

«С понедельника школьники с 1-го по 11-й класс приступают к учебным занятиям. Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организовывают питание, уже занимаются этим вопросом. Детские сады, как и на время локдауна, продолжают работать в штатном режиме», - сообщила Ольга Деменко.

В свою очередь секретарь горсовета Игорь Терехов обратил особое внимание на соблюдение в школах температурного режима. Он отметил, что школьники должны вернуться исключительно в теплые классы.