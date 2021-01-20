С понедельника все харьковские школьники вернутся к занятиям в классах

В общеобразовательных учреждениях города Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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