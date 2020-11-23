23.11.2020 09:14

ВІДЕО: У шкільних їдальнях Харкова для учнів розробили спеціальне вітамінізоване меню (Харьковские известия)

В період щорічної захворюваності на грип та ГРВІ у шкільних їдальнях Харкова введено спеціальне вітамінне меню. Кухарі використовують сезонні овочі та фрукти.



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Після того як руки ретельно вимиті з милом, вони приступають до трапези. Гімназія №152. Холодногірский район. Тут навчається 1 428 дітей. З них в початковій школі - 615. Всі вони харчуються в шкільній їдальні. Сьогодні для дітвори кухарі приготували різотто з овочами, салат зі свіжезвареного буряку, куряча котлета, хліб, компот з фруктів та апельсин.

Також на солодке діти можуть скуштувати запечені яблука та чисельні вироби з гарбуза. Зараз, кажуть технологи, в період сезонної захворюваності на грип та ГРВІ у їдальнях введено спеціальне вітамінне меню.

Ірина Гонтаренко, технолог КП "Комбінат дитячого харчування":

Апельсины мы включаем в комплексы. Яблоки мы используем для приготовления пирогов, используем в сыром и запечённом виде. Готовим запечёнными с тыквой. У нас много блюд разработано с фруктами. Из фруктов свежезамороженных, мы получаем клубнику, чёрную смородину, смесь кампотную "Витаминка" - мы готовим витаминные компоты, кисели для детей. Так же для блюд готовим поливки фруктовые. Много блюд из тыквы. Это икра тыквенная, рагу тыквенное, тыква запечённая с апельсинами, тыква запечённая с яблоками.

Окрема увага, додають кухарі та медичні працівники закладів освіти - якості продуктів та дотриманню всіх необхідних норм їх зберігання та приготування. Контроль посилений та цілодобовий.

Лілія Богдан, лікар гімназії №152:

Каждый день мы контролируем качество питания в школьной столовой. Контролируем приготовление пищи, так же проводим маркераж готовой продукции. Придерживаемся санитарно-гигиенических норм, которые необходимы для пищеблока. Так же каждое утро проводится медицинский осмотр сотрудников пищеблока на инфекционные заболевания, кожные заболевания. Ведётся журнал здоровья, ставятся суточные пробы.

Надія Тимофєєва, директор КП "Комбінат дитячого харчування":

Все продукты питания мы получаем обязательно со всеми необходимыми документами. Это и сертификаты, это и заключения ветслужбы. Обязательно мы соблюдаем и следим за тем, чтобы не нарушались сроки хранения. Принимаются продукты на каждом пищеблоке, в каждой школе, и там есть ответственный завпроизводством и работник медслужбы. Ведутся документы. Меаркераж сырой продукции, маркераж уже готовой, за этим мы следим очень строго!

Питання харчування дітей у шкільних їдальнях Харкова на період карантину - особливе. Кожен клас харчується у відповідний час. Якщо це початкова школа, діти з якої їдять за кошт з міського гаманця, це перші кілька перерв. А от середня та старша школа може потрапити до їдальні тільки за передзамовленням. Все через те, що у період карантинних обмежень заборонено використовувати таку форму організації харчування як самообслуговування, це коли діти приходять їсти за рахунок батьків. У закладах освіти кажуть і це питання було вирішено.

Наталя Воробйова, головний спеціаліст Департаменту освіти:

Класні керівники спільно з дітьми, у кожному класі та школі по-різному, але ж, напередодні, рано вранці ознайомлюють дітей з меню. І класний керівник за попереднім замовленням на харчоблок несе інформацію - кількість учнів, страви, які обрали собі діти для харчування. І після цього працівники харчоблоку, відповідно до графіку харчування, накривають столи дітям середніх та старших класів. З дотриманням санітарних норм, дистанції між столами, кількістю дітей за столами - відповідно до тих правил, що діють насьогодні.