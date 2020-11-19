19.11.2020 10:41

ВИДЕО: Как школьные столовые Харькова работают в условиях карантина (Харьковские известия)

Школьные столовые Харькова работают с соблюдением всех санитарных норм, утвержденных Кабинетом Министров Украины на время пандемии.



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В частности, особый график работы введен в столовой школы №132 Шевченковского района, в которой обучается 821 ребенок.

Как сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Инна Демеденко, на первой, второй, третьей и четвертой переменах в столовой питаются ученики начальных классов. Младшие школьники на пересекаются со старшими, в которых в это время проходят уроки. Затем по своему графику питаются 5-6, 7-8 классы и старшая школа. Дистанция между столами - 1,5 м, за столами сидят по четыре ученика. После завтраков и обедов в столовой убирают и дезинфицируют столы.



В департаменте образования также отметили, что вся продукция в столовых, в частности выпечка, продается в индивидуальной упаковке, вода - только бутилированная.



По словам главного специалиста Департамента образования Натальи Воробьевой, работники пищеблока проходят ежедневный термоскрининг, и эта информация фиксируется в Соответствующий журнал. Состояние здоровья персонала и качество питания контролирует медработник.



«Все учреждения общего и среднего образования города обеспечены дезинфицирующих средствами и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве. Все соответствует санитарным нормам. В конце дня обязательно обрабатываются помещения пищеблока и обеденный зал », - сообщила Наталья Воробьева.



Она также напомнила, что всего в Харькове бесплатным питанием обеспечены более 52 тыс. учащихся начальной школы и около 6 тыс. детей льготных категорий. Для остальных учеников комплексный завтрак стоит 12 грн, а комплексный обед - 15 грн.