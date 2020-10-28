28.10.2020 11:33

Харьковские школы усиленно проверят по новым правилам образовательного аудита (Освіта)

МОН намерено внести изменения в Порядок проведения аудита учреждений среднего образования, введенного на смену привычным аттестациям, несмотря на режим дистанционного обучения во многих школах и классах.



://facebook.com

Министерство образования и науки намерено внести изменения в Порядок проведения институционального аудита заведений общего среднего образования, который был утвержден в январе 2019 года, и выложить его в новой редакции.

Проект документа вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 26 ноября этого года.

В Министерстве образования и науки отмечают, что необходимость внесения изменений в Порядок проведения аудита школ обусловлена необходимостью приведения документа в соответствие с законом «О полном общем среднем образовании», а также урегулированием особенностей аудита во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

Целью проведения аудита является оценивание качества образовательной деятельности школы и предоставление рекомендаций по повышению качества образовательной деятельности и совершенствованию внутренней системы обеспечения качества образования, а также приведение образовательного и управленческого процессов в соответствие с требованиями законодательства.

Оценивание образовательных и управленческих процессов школы и внутренней системы обеспечения качества образования будет осуществляться по следующим направлениям: образовательная среда учебного заведения, система оценивания учеников, педагогическая деятельность педагогов учебного заведения, управленческие процессы учреждения.

Институциональный аудит учебных заведений будет производиться в плановом порядке не чаще одного раза в 10 лет. Также возможно проведение институциональных аудитов во внеплановом порядке.

Планируется, что для проведения институционального аудита в учебном заведении Государственная служба качества образования или ее территориальный орган будет создавать экспертную группу. В состав экспертов войдут работники службы и будут привлекаться педагогические работники, которые прошли сертификацию или имеют высшую квалификационную категорию и руководители учебных заведений, прошедшие институциональный аудит, а также, в случае необходимости, другие эксперты.

Срок работы экспертной группы в учебном заведении для проведения институционального аудита не может превышать 10 рабочих дней.

В случае выявления нарушений будет издаваться распоряжение, в котором будет содержаться описание выявленных в ходе институционального аудита нарушений и срок их устранения.

Проект Порядка проведения институционального аудита заведений общего среднего образования также определяет другие механизмы проведения институционального аудита заведений общего среднего образования.

Предложения к тексту проекта можно присылать на э-почту [email protected] с темой сообщения «Институциональный аудит. Общественное обсуждение».