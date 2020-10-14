14.10.2020 12:12

ФОТО: В Харькове провели ХІV городской турнир юных экономистов (Департамент образования ХГС)

Департамент образования Харьковского городского совета на базе Харьковской гимназии № 46 имени М. В. Ломоносова провел ХІV городской турнир юных экономистов.



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Участниками соревнований стали 9 команд всех районов города. В состав жюри вошли профессора, кандидаты наук, аспиранты и студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца и Харьковского национального университета радиоэлектроники, многократные победители всеукраинских турниров и олимпиад прошлых лет.

Победители определены в командном и личном зачетах.

По результатам боев дипломами Департамента образования и подарками награждены:

- дипломом I степени - сборная команда Шевченковского района «OPTIMA» в составе учащихся ХУВК № 45 «Академическая гимназия» и ХЛ № 149;

- дипломами II степени - сборная команда учащихся Индустриального района «DI VITA» (ХООШ № 157 и ХСШ № 75), сборная команда учащихся Московского района команды «БИЗНЕС - СИЛА!» (ХГ № 43, ХЛ № 141, ХООШ № 139) и команда Харьковской гимназии № 46 имени М. В. Ломоносова «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»;

- дипломами III степени - команда Харьковской специализированной школы № 162 Новобаварского района «ELEKTRUM» и сборная команды Киевского района «555 МЕГАПОЛИС» (ХГ № 55, ХООШ № 5).

В личном первенстве признаны победителями турнира и награждены дипломами Департамента образования и подарками такие ученики:

- дипломом I степени - Датчанин Мария, ученица 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 139;

- дипломами II степени - потей Кирилл, ученик 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 и Нечипорук Яна, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 45 «Академическая гимназия»;

- дипломами III степени - Харитонов Владислав, ученик 11 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 49, Передерий Антон, ученик 11 класса Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 и Полякова Евгения, ученица 10 класса Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 157

Дипломами участников и поощрительными призами награждены:

- сборную команду учеников Основянського района «Финансист» (ХООШ № 53, ХСШ № 66);

- сборную команду учеников Немышлянская района Харьковского городского совета Харьковской области «Креатив - за!» (ХООШ № 49, ХООШ № 72, ХУВК № 24)

-команда учеников Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 126 Харьковского городского совета Харьковской области «Дефолт».